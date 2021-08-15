Младшая дочь известного ученого РАН погибла при пожаре в подмосковном Лыткино

Москва, 15 августа. Известный российский кардиохирург, его супруга и одна из дочерей пострадали в результате пожара в частном доме в деревне Лыткино Московской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, 61-летний член-корреспондент РАН получил сильнейшие ожоги.

«Зотиков получил 80% ожогов тела в результате пожара. Он, его жена и средняя дочь находятся в больнице. Младшая дочь врача погибла во время пожара», — отметил собеседник издания.

По уточненным данным, старшая дочь кардиохирурга жива, ее здоровью ничего не угрожает. Как сообщает подмосковный главк МЧС, все произошло поздно ночью в субботу. Огонь охватил частный дом в дачном некоммерческом партнерстве «Березка» в деревне Лыткино. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются специалистами.

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