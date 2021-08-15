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Скульптуру в виде комка глины установят в Москве

  /   Обновлено: 15 августа 2021 08:28
Общество
Скульптуру в виде комка глины установят в Москве
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 15 августа. Напротив здания бывшей ГЭС-2 в центре Москвы возведут скульптуру в виде большого комка глины, который будет символизировать способность человека менять и трансформировать природу.

Автор необычной скульптуры — швейцарский художник Урс Фишер, который уже выставлял подобную работу во Флоренции. «Большая глина №4» представляет собой кусочек глины высотой 12 метров, которую создатель долго мял в руках.

Станция ГЭС-2 на Болотной набережной прекратила эксплуатацию в 2015 году, но в скором времени будет перепрофилирована под арт-пространство. Во дворе бывшей электростанции будет также располагаться еще одна инсталляция. Не менее неоднозначные скульптуры появились и в Краснодаре: там увековечили образ авторов неприличных выражений, что вызвало недовольство горожан.

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