Облачная погода и дождь ожидает Москву в воскресенье

Москва, 15 августа. Небольшой дождь и переменная облачность прогнозируются на воскресенье в Москве. Об этом сообщается сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в российской столице днем будет достигать 28 градусов тепла, а ночью понизится до плюс 14 градусов. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. В Московской области в воскресенье ожидается теплая погода около 27 градусов.

Купальный сезон в Москве продлится до 19 августа. Температура воды останется на допустимом для купания уровне до четверга. Сейчас температура воды в Москве-реке составляет плюс 21 градус.