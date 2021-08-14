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Мощный хлопок произошел в квартире на северо-востоке Москвы
Происшествия
Мощный хлопок произошел в квартире на северо-востоке Москвы
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Москва, 14 августа. Вечером в субботу в доме на Старомарьинском шоссе в Москве произошел хлопок.

Инцидент случился на третьем этаже жилого дома. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Возгорания не было замечено. В жилом помещении выбило стекла.

Согласно последним данным, хлопок случился из-за короткого замыкания в розетке. Это привело к взрыву дезодорантов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пострадавший от удара током под Костромой подросток получил 70% ожогов тела. Инцидент случился недалеко от железнодорожной станции Шарья.

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москва хлопок короткое замыкание
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