Мощный хлопок произошел в квартире на северо-востоке Москвы

Москва, 14 августа. Вечером в субботу в доме на Старомарьинском шоссе в Москве произошел хлопок.

Инцидент случился на третьем этаже жилого дома. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Возгорания не было замечено. В жилом помещении выбило стекла.

Согласно последним данным, хлопок случился из-за короткого замыкания в розетке. Это привело к взрыву дезодорантов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пострадавший от удара током под Костромой подросток получил 70% ожогов тела. Инцидент случился недалеко от железнодорожной станции Шарья.