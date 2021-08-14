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Гастроплощадки «Лето в городе» подготовили для москвичей уникальный ассортимент блюд
Общество
Гастроплощадки «Лето в городе» подготовили для москвичей уникальный ассортимент блюд
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 14 августа. Жители и гости Москвы смогут попробовать уникальные блюда разных кухонь мира на гастроплощадках «Лето в городе».

Посетителям предложат различный ассортимент еды, например, «жареное» мороженое, азиатские мини-бургеры с котлетой из крабов и креветок, перепелку на березовых углях с соусом из вишни и многое другое. Так, на площадке, расположенной на Матвеевской улице, можно будет полакомиться пловом с фруктами.

В Зеленограде гостей ожидает грилованная тыква с сырокопченым беконом, а в парке «Бригантина» — фламбированные морепродукты, обжаренные на мангале. Куриные крылышки в соусе терияки будут подаваться на улице Адмирала Руднева и на площади Революции.

Аналитики ранее составили рейтинг российских городов с самыми вкусными блюдами в ресторанах. Его возглавила Казань, а следом расположились Тюмень, Ульяновск, Махачкала, Рязань, Оренбург и Краснодар.

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