Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 20:01
20:00
Происшествия
Женщина спасла жителя Горно-Алтайска от падения с восьмого этажа
20:00
Общество
Автоэксперт Моржаретто оценил желание МВД поменять экзаменационные билеты по ПДД
20:00
Общество
«Политика двойных стандартов»: юрист Боровой возмущен недопуском «Родины» до выборов
20:00
Политика
Елена Бабич назвала серьезным успехом регистрацию Максима Шугалея на выборы
19:56
Общество
Необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума
19:56
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате массовой аварии в Рязани
19:53
Общество
Бабушка-вандал сломала скамейку в парке Набережных Челнов и попала на видео
19:52
Происшествия
Число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 29
19:51
Общество
Гастроплощадки «Лето в городе» подготовили для москвичей уникальный ассортимент блюд
19:48
Происшествия
Прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара в центре Оренбурга
Все новости

Московские спасатели помогли выбраться провалившемуся в трубу ежу
Общество
Московские спасатели помогли выбраться провалившемуся в трубу ежу
wikipedia.org  /  Calle Eklund / V-wolf / CC BY-SA 3.0

Москва, 14 августа. Спасатели помогли вызволить из ловушки маленького ежа, провалившегося в трубу в Северном Тушино в Москве.

Оказавшееся в беде животное вечером 13 августа обнаружили местные жители. Еж упал во вкопанную на спортивной площадке трубу, расположенную недалеко от 1 корпуса дома № 22 на улице Героев Панфиловцев.

Неравнодушные очевидцы обратились за помощью для зверька к столичным спасателям. На место происшествия отправились сотрудники АСО № 9 Пожарно-спасательного центра Москвы. Ежа вызволили из заточения, а затем отдали людям, вызвавшим спасателей.

Жители Сахалина тем временем спасли жизнь кошке, которую сбил автомобиль. Животное отвезли ветеринарам, где ему оказали экстренную помощь и назначили лечение.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Московские спасатели помогли выбраться провалившемуся в трубу ежу
москва спасение еж хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru