Московские спасатели помогли выбраться провалившемуся в трубу ежу

Москва, 14 августа. Спасатели помогли вызволить из ловушки маленького ежа, провалившегося в трубу в Северном Тушино в Москве.

Оказавшееся в беде животное вечером 13 августа обнаружили местные жители. Еж упал во вкопанную на спортивной площадке трубу, расположенную недалеко от 1 корпуса дома № 22 на улице Героев Панфиловцев.

Неравнодушные очевидцы обратились за помощью для зверька к столичным спасателям. На место происшествия отправились сотрудники АСО № 9 Пожарно-спасательного центра Москвы. Ежа вызволили из заточения, а затем отдали людям, вызвавшим спасателей.

Жители Сахалина тем временем спасли жизнь кошке, которую сбил автомобиль. Животное отвезли ветеринарам, где ему оказали экстренную помощь и назначили лечение.