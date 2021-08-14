Правоохранители задержали выбросившую дочь в мусорку москвичку

Москва, 14 августа. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали женщину, выбросившую в мусорку новорожденного ребенка.

Согласно информации прокуратуры, злоумышленница родила девочку не более суток назад. В настоящий момент малышку доставили в больницу, где ее осматривают врачи, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Поймать горе-мать удалось благодаря камерам уличного видеонаблюдения, которые запечатлели москвичку. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере в центре Москвы. Инцидент случился на улице Усачева.