Новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере в центре Москвы

Москва, 14 августа. Новорожденную девочку обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева в центре Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Живой младенец был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Медики, осмотрев ребенка, установили, что девочке не больше суток от рождения, сообщили в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехал и. о. заместителя Хамовнического межрайонного прокурора Алексей Прохоров. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности и местонахождение родителей брошенного младенца.

Представители СК РФ по Москве организовали доследственную проверку по факту оставления в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

На днях еще один младенец был брошен в Москве. Новорожденного обнаружили на скамейке в районе Ярославского шоссе. По данному факту прокуратура организовала проверку.