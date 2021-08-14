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В Москве фиксируется рост числа сделок с апартаментами за первое полугодие
Экономика
В Москве фиксируется рост числа сделок с апартаментами за первое полугодие
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 14 августа. Порядка 3,5 тыс. сделок с апартаментами было заключено в россйской столице с января по июнь текущего года, передает экосистема недвижимости «Метр квадратный».

При этом правовой статус апартаментов в настоящий момент не определен — соответствующий закон власти планируют принять только в конце года. Пока не ясно, что станет его основой: предложение запретить строительство данного типа жилья либо узаконить его.

В этих условиях покупатели и инвесторы активно приобретают уже готовые объекты. Так, за первые шесть месяцев 2021 года спрос на них вырос почти вдвое, заявил гендиректор проекта Вячеслав Дусалеев. Если раньше ключевым фактором для покупки была более доступная цена, то теперь к нему добавился фактор сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой.

Москва ранее заняла шестое место по темпам роста цен на элитное жилье. Аналитики Knight Frank проанализировали рынок и пришли к выводу, что показатель увеличился на 8,2%.

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Все новости / Экономика / В Москве фиксируется рост числа сделок с апартаментами за первое полугодие
москва апартаменты рынок недвижимости
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