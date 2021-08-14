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Цены на элитное жилье в Москве достигли рекордных показателей

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:27
Экономика
Цены на элитное жилье в Москве достигли рекордных показателей
Пресс-служба Mercury Tower

Москва, 14 августа. Российская столица по итогам второго квартала 2021 года заняла шестое место в мире по темпам роста цен на элитное жилье, передает консалтинговая компания Knight Frank.

Аналитики проанализировали рынок в 46 городах по всему миру. В среднем рост цен составил 8,2%. На первом месте расположился канадский Торонто с приростом в 47%. В тройке лидеров также оказались Шанхай и Гуанчжоу с показателями 21,4% и 19,8% соответственно.

Москва вышла на шестое место в списке, переместившись за год с четвертого. По итогам июня текущего года показатель преодолел отметку в 1 млн рублей за квадратный метр. Что касается Петербурга, то город поднялся с 36 места на 12 строчку рейтинга — там цены за год выросли на 13,1%.

Центробанк России ранее зафиксировал признаки перегрева на отечественном рынке жилой недвижимости. За год рост цен на жилье в России составил 20,6%, а в Москве недвижимость выросла в цене на 24%. О последствиях повышения стоимости жилья в петербурге читателям рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

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