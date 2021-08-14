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Москвич предъявил ложный сертификат вакцинации на «Госуслугах» и стал фигурантом дела

  /   Обновлено: 14 августа 2021 12:00
Происшествия
Москвич предъявил ложный сертификат вакцинации на «Госуслугах» и стал фигурантом дела
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 14 августа. Уголовное дело по факту предъявления ложного сертификата вакцинации от COVID-19 на сайтах госуслуг возбуждено в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По информации правоохранителей, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что неизвестный приобрел фальшивый сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции и предъявил эти сведения для получения QR-кода на портале «Госуслуг» и mos.ru.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Виновному грозит до шести месяцев ареста. В данный момент оперативники устанавливают его личность и местонахождение.

Ранее россиян предупредили о новом виде шантажа с поддельными COVID-сертификатами, сообщал сайт 360tv.ru

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москва уголовное дело госуслуги вакцинация сертификат коронавирус
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