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Купальный сезон в Москве продлится до 19 августа
Общество
Купальный сезон в Москве продлится до 19 августа
Агентство городских новостей Москва  /  Ведяшкин Сергей

Москва, 14 августа. Температура воды в Москва-реке составляет 21 градус выше нуля. Подходящие для купания температурные условия сохранятся до грядущего четверга, 19 августа.

Жителей Москвы ожидает теплая и комфортная погода. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, благодаря таким погодным условиям купальный сезон в российской столице продлится как минимум до 19 августа.

«По прогнозу Росгидромета, купальный сезон продлился еще минимум дней пять до яблочного Спаса, который в этом году приходится на 19 августа, поскольку первая неделя будет теплой и комфортной», — объяснил он.

В целом конец августа в Центральной России будет теплым, заявил Вильфанд. С началом новой рабочей недели столбики термометров в российских регионах поднимутся до отметки в +26 градусов. Во вторник же потеплеет до +29 градусов, что является отклонением от нормы.

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