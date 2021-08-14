Купальный сезон в Москве продлится до 19 августа

Москва, 14 августа. Температура воды в Москва-реке составляет 21 градус выше нуля. Подходящие для купания температурные условия сохранятся до грядущего четверга, 19 августа.

Жителей Москвы ожидает теплая и комфортная погода. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, благодаря таким погодным условиям купальный сезон в российской столице продлится как минимум до 19 августа.

«По прогнозу Росгидромета, купальный сезон продлился еще минимум дней пять до яблочного Спаса, который в этом году приходится на 19 августа, поскольку первая неделя будет теплой и комфортной», — объяснил он.

В целом конец августа в Центральной России будет теплым, заявил Вильфанд. С началом новой рабочей недели столбики термометров в российских регионах поднимутся до отметки в +26 градусов. Во вторник же потеплеет до +29 градусов, что является отклонением от нормы.