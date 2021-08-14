Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару для центральной России

Москва, 14 августа. Последний месяц лета порадует жителей Центральной России аномально теплой погодой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на выходных, а также в первую половину следующей недели в центре европейской части России ожидается жаркая погода. В понедельник температура воздуха в Москве поднимется до +24...+26 градусов. Во вторник эти показатели сохранятся, однако уже в среду столбики термометров покажут отметку в +24...+29 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что такой температурный фон превышает норму на 2-4 градуса. Ночи в ЦФО также будут теплыми, температура воздуха в это время суток составит +11...+14 градусов.

Выходные пройдут без осадков. Кратковременные дожди возможны лишь во вторник и среду.

Синоптик Тишковец ранее заявил, что после 2035 года начнется новая климатическая эпоха. При этом критически перемены на жизни не скажутся.