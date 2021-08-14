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Злоумышленник задушил москвичку и уплыл с места преступления

  /   Обновлено: 14 августа 2021 09:42
Происшествия
Злоумышленник задушил москвичку и уплыл с места преступления
pixabay.com

Москва, 14 августа. Неизвестного мужчину, задушившего 32-летнюю девушку на улице, разыскивает полиция. Он сбежал с места происшествия, переплыв реку.

Злоумышленник напал на 32-летнюю москвичку и задушил ее. На крики жертвы прибежала прохожая, которая сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Увидев свидетеля, преступник испугался и бросился в реку, сообщил источник ФАН. Пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи. Установить местонахождение подозреваемого пока не удалось. Расследованием занимается Следственный комитет России по Москве.

Еще одно нападение на прохожую произошло в Первоуральске. Злоумышленник убил женщину и украл у нее сумочку, золотую цепочку и 200 рублей, сообщало URA.RU.

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