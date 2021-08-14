Московский таксист протаранил столб и скрылся с места происшествия

Москва, 14 августа. Автомобиль такси марки Volkswagen перевернулся после столкновения со столбом на Новой площади в Москве, пишут СМИ.

По данным телеканала РЕН ТВ, в результате аварии пострадало два очевидца происшествия. Они получили травмы легкой степени тяжести. Сам водитель спешно ретировался с места ДТП. Причины и обстоятельства инцидента выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Участниками дорожно-транспортных происшествий в Москве все чаще становятся именно автомобили такси. В связи с этим с 14 августа запускается система «Аналитика работы такси», которая будет отслеживать переработки водителей, оказывающих услуги перевозок.