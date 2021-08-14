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Собянин рассказал о ходе строительства магистрали Москва — Петербург
Общество
Собянин рассказал о ходе строительства магистрали Москва — Петербург
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 14 августа. Скоростная магистраль, связывающая Москву и Санкт-Петербург, будет интегрирована с МЦД-3. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в своих соцсетях.

Поезда будут совершать остановки на станциях Зеленоград, Петровско-Разумовская, Рижская D3 и Ленинградском вокзале. Там будут созданы специальные узлы, на которых граждане смогут пересесть на городской транспорт. Это позволит существенно разгрузить центральные маршруты и сократить время поездок в столице, подчеркнул Собянин.

Ранее мэр рассказал о планах по разгрузке Третьего транспортного кольца, МКАД, Садового кольцо и центра Москвы. Для этих целей будут построены новые хорды, которые сформируют новый транспортный каркас столицы.

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