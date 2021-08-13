Доходный дом Афремова полыхает в Москве

Москва, 13 августа. Пожар произошел на Садовой-Спасской улице в Москве в доме Афремова 1906 года постройки. Загорелись межэтажные перекрытия, сообщили в ГУ МЧС.

По словам источника, они сделаны из дерева, поэтому пламя быстро начало распространяться. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Жителей одного из подъездов эвакуировали в срочном порядке. Сейчас идет проливка здания, сообщили в МЧС.

Еще один пожар этим вечером произошел в Петербурге. В Пушкинском районе загорелся магазин строительных материалов.