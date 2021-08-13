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Экс-командир центра спецназа ФСБ объявлен в розыск по делу о мошенничестве

  /   Обновлено: 13 августа 2021 20:08
Происшествия
Экс-командир центра спецназа ФСБ объявлен в розыск по делу о мошенничестве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 августа. Бывший командир центра спецназа ФСБ «Вымпел» Владимир Подольский объявлен в розыск вторым Западным окружным военным судом по делу о мошенничестве.

Генерал-майор проигнорировал повестку в суд и скрылся. В связи с этим ведомство отложило предварительные слушания по делу на неопределенный срок. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения Подольского, сообщил «Коммерсантъ».

По данным следователей, обвиняемый с 2012 по 2016 год похитил в общей сложности почти 30 миллионов рублей бюджетных средств. Бывший сотрудник ФСБ фиктивно трудоустраивал родственников своих друзей, а денежные средства делил вместе с подельниками.

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