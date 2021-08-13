Маршруты некоторых московских трамваев изменятся с 14 августа

Москва, 13 августа. Столичные трамваи, курсирующие между станциями метрополитена «Войковская» и «Дмитровская», с 14 августа начнут движение по новым маршрутам.

Согласно новому плану, в будни и выходные после 21:00 трамваи №23, 27, 29 и 30 прекратят движение. В выходные дни общественный транспорт №31 будет развозить пассажиров по обычному маршруту, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пассажирам после 21:00 в эти дни рекомендуют пользоваться маршрутом автобуса № 027 от станции метро «Дмитровская» до «Войковской»», — сказано в сообщении.

Изменения носят временный характер. Они необходимы для проведения ремонтных работ на улицах Зои и Александра Космодемьянских, Костякова и в Дмитровском проезде. Уточняется, что до указанного времени трамваи будут ходить по регулярным маршрутам.

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