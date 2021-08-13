В Москве въехавший в остановку водитель заключен под стражу

Москва, 13 августа. Гагаринский районный суд Москвы арестовал водителя иномарки, который врезался в людей, стоящих на остановке общественного транспорта. ДТП случилось на улице Миклухо-Маклая.

В результате произошедшего серьезно пострадала 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка. Врачи доставили их в больницу. Несмотря на усилия медиков, пенсионерка скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении 33-летнего москвича уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть человека.

Виновник смертельной аварии прошел медицинское освидетельствование. Специалисты зафиксировали у него содержание 1,058 промилле алкоголя, что свидетельствует о сильном опьянении.