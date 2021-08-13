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ФАН публикует видео с места ДТП на Шмитовском проезде в Москве

  /   Обновлено: 13 августа 2021 18:20
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на Шмитовском проезде в Москве
pixabay.com

Москва, 13 августа. В результате аварии на Шмитовском проезде в Москве пострадали два водителя.

Водители двух иномарок получили травмы при столкновении на Шмитовском проезде. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении ФАН.

По предварительной информации, мужчина за рулем Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим автомобилем. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Еще два человека стали жертвами ДТП на Кубани из-за скользкой дороги.

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