ФАН публикует видео с места ДТП на Шмитовском проезде в Москве

Москва, 13 августа. В результате аварии на Шмитовском проезде в Москве пострадали два водителя.

Водители двух иномарок получили травмы при столкновении на Шмитовском проезде. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении ФАН.

По предварительной информации, мужчина за рулем Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим автомобилем. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Еще два человека стали жертвами ДТП на Кубани из-за скользкой дороги.