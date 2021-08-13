Аналитики нашли в московских новостройках квартиры за 2,8 млн рублей

Москва, 13 августа. Эксперты риелторского агентства Est-a-Tet определили самые недорогие объекты жилой недвижимости, которые можно найти в новых домах столицы Российской Федерации.

Специалисты обозначили самые дешевые предложения на первичном рынке Москвы. В том числе им удалось найти квартиры-студии дешевле 3 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования.

Первое место в списке самых доступных вариантов заняли квартиры в жилом комплексе «Подъемная 14». Площадь объектов равна 11 «квадратам», а цена составляет 2,8 миллиона рублей. На второй строчке рейтинга разместились апартаменты в ЖК «Loft Нагорная». Площадь данных лотов равна 11,3 кв. м, а цена — 3,2 миллиона рублей за квартиру. Третье место оказалось у квартир-студий площадью 20,1 кв. м, размещенных в ЖК «Перец». Эти объекты можно приобрести за 4,4 миллиона рублей.

Жители России стали меньше вкладываться в объекты жилой недвижимости. Количество инвесторов на рынке «исчерпалось», считают эксперты.