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Московские сатанисты выдвинули взаимные обвинения

  /   Обновлено: 13 августа 2021 16:23
Происшествия
Московские сатанисты выдвинули взаимные обвинения
mvd.ru

Москва, 13 августа. Правоохранители продолжают расследование ритуальных убийств на территории Ленобласти и Карелии. В жутких преступлениях призналась молодая пара, которая была задержана за наркотики.

Девушка подтвердила следователям факты каннибализма и свою причастность к ритуальным жертвоприношениям двух человек. Однако она заявила, что действовала под страхом и давлением своего возлюбленного, потому что боялась стать его жертвой.

Родственники и друзья молодого человека считают, что его спутница употребляла тяжелые наркотики и подсадила на них своего сожителя. По их мнению, именно она стала инициатором жестоких преступлений. Семья мужчины уверена: он взял всю вину на себя, потому что хотел, чтобы возлюбленная осталась на свободе и растила их детей.

Мужчина и женщина были задержаны по делу о наркотиках в начале августа. Именно тогда они и признались в совершении ритуальных убийств, а также в актах каннибализма.

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