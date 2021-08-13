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Байкер с пистолетом устроил дорожный конфликт возле Таганской площади

  /   Обновлено: 13 августа 2021 14:50
Происшествия
Байкер с пистолетом устроил дорожный конфликт возле Таганской площади
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 августа. Водитель мотоцикла стал инициатором дорожной разборки. В качестве аргумента он воспользовался пистолетом, сообщил источник ФАН.

Недалеко от Таганской площади в пробке стояли автомобиль Mercedes и параллельно на одной полосе автобус и мотоцикл. Двухколесный транспорт мешал проехать автобусу. Водитель Mercedes попросил мотоциклиста немного отъехать и уступить дорогу. В ответ байкер сначала обматерил водителя, а затем подошел и пнул его машину.

Автомобилист вышел из салона, чтобы разобраться. Мотоциклист сначала стал размахивать руками, а затем достал из кобуры пистолет. Его оппонент решил не рисковать, сел в машину и уехал.

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автобус пистолет байкер конфликт
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