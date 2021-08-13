Байкер с пистолетом устроил дорожный конфликт возле Таганской площади

Москва, 13 августа. Водитель мотоцикла стал инициатором дорожной разборки. В качестве аргумента он воспользовался пистолетом, сообщил источник ФАН.

Недалеко от Таганской площади в пробке стояли автомобиль Mercedes и параллельно на одной полосе автобус и мотоцикл. Двухколесный транспорт мешал проехать автобусу. Водитель Mercedes попросил мотоциклиста немного отъехать и уступить дорогу. В ответ байкер сначала обматерил водителя, а затем подошел и пнул его машину.

Автомобилист вышел из салона, чтобы разобраться. Мотоциклист сначала стал размахивать руками, а затем достал из кобуры пистолет. Его оппонент решил не рисковать, сел в машину и уехал.