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Полный курс вакцинации от COVID-19 в Москве прошли более 3,6 миллиона человек
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 в Москве прошли более 3,6 миллиона человек
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 13 августа. Промежуточными итогами прививочной кампании от вируса SARS-CoV-2 в столице России поделился мэр города Сергей Собянин.

Сейчас в Москве продолжается массовая вакцинация граждан против COVID-19. За все время полный курс процедуры прошли уже более 3,6 млн человек, сказано в блоге Собянина.

«Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», — рассказал он.

Прививочная кампания уже показала свои результаты. Благодаря ей снизилось число госпитализаций с коронавирусом. Количество больных в медучреждениях упало в два раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, сообщил мэр Москвы.

Также в столице России отмечается улучшение эпидемиологической обстановки. На фоне этого местные власти решили отменить требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников организаций и предприятий. При этом, если онлайн-формат не мешает рабочему процессу, администрация Москвы рекомендует сохранить его, добавил Собянин.

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