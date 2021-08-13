Двух пособников побега заключенных из истринского ИВС задержали в Подмосковье

Москва, 13 августа. Два жителя Московской области подозреваются в пособничестве побегу пяти человек из изолятора временного содержания в Истре.

По предварительным данным, пять заключенных после побега из ИВС направились к своему знакомому в Лобню, который дал им деньги и мобильный телефон. Спустя сутки двое беглецов позвонили еще одному приятелю, и тот отвез их в квартиру в Подольске, где они пребывали до задержания.

Местоположение трех арестантов было установлено через несколько дней после побега. Также оперативники задержали арендаторов квартиры — мужчину и женщину. Под арест попали и два сотрудника изолятора, дежурившие в день побега.