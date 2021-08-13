Медучреждения Москвы получили новейшее оборудование по контрактам жизненного цикла

Москва, 13 августа. Больницы и поликлиники Москвы получили более пяти тысяч единиц новейшего медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла.

Медицинские учреждения закупили 26 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, шесть маммографов, 86 рентген-аппаратов и 251 эндоскопическую систему, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Новейшее оборудование, которое Москва приобретает по контрактам жизненного цикла, не только позволяет нам заменить выработавшую ресурс технику, но и дает возможность оснастить всем необходимым новые профильные отделения», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медоборудование закупается для специализированных центров, для оказания амбулаторной онкологической помощи, для многопрофильных клиник города. Также новым оборудованием оснащают учреждения, которые прошли капитальный ремонт.

Ставить диагнозы медикам Москвы помогает уникальный сервис, основанный на нейросети. Эффективность метода на данном этапе составляет 68%. Нейросеть собирает анамнез и предлагает врачу три варианта диагноза.