Медики Москвы поставили два миллиона диагнозов при помощи нейросети

Москва, 13 августа. Уникальный сервис, основанный на нейросети, помогает медикам Москвы ставить верные диагнозы пациентам, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

В данный момент эффективность этого метода составляет примерно 68%. Благодаря нейросети повышается точность диагностики, так как жалобы пациента анализирует не только врач, но и компьютер. С его помощью медики российской столицы уже поставили порядка двух миллионов диагнозов, заявили в мэрии.

«В практику взрослых поликлиник вошло использование системы поддержки принятия врачебных решений, которая включает постановку предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта», — сказано в сообщении.

Нейросеть анализирует жалобы пациента. Затем она предлагает врачу три наиболее вероятных варианта диагноза. При этом медик может поставить собственный. Использование этой системы позволяет сократить время назначения диагностических исследований в десять раз.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали уникальный имплант для мозга. Совершенное устройство позволяет расшифровать любую мозговую волну тех, кто по каким-то причинам потерял способность говорить и выражать мысли.

В конце 2020 года в Москве запустили цифровую технологию, которая призвана спасать жизни и здоровье людей с пневмонией. Сервис получил название «КТ-калькулятор» и доступен врачам из всех регионов страны, пишет «Ридус».