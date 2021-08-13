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Общество
Медики Москвы поставили два миллиона диагнозов при помощи нейросети
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Медики Москвы поставили два миллиона диагнозов при помощи нейросети
Общество
Медики Москвы поставили два миллиона диагнозов при помощи нейросети
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 августа. Уникальный сервис, основанный на нейросети, помогает медикам Москвы ставить верные диагнозы пациентам, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

В данный момент эффективность этого метода составляет примерно 68%. Благодаря нейросети повышается точность диагностики, так как жалобы пациента анализирует не только врач, но и компьютер. С его помощью медики российской столицы уже поставили порядка двух миллионов диагнозов, заявили в мэрии.

«В практику взрослых поликлиник вошло использование системы поддержки принятия врачебных решений, которая включает постановку предварительного диагноза с помощью искусственного интеллекта», — сказано в сообщении.

Нейросеть анализирует жалобы пациента. Затем она предлагает врачу три наиболее вероятных варианта диагноза. При этом медик может поставить собственный. Использование этой системы позволяет сократить время назначения диагностических исследований в десять раз.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали уникальный имплант для мозга. Совершенное устройство позволяет расшифровать любую мозговую волну тех, кто по каким-то причинам потерял способность говорить и выражать мысли.

В конце 2020 года в Москве запустили цифровую технологию, которая призвана спасать жизни и здоровье людей с пневмонией. Сервис получил название «КТ-калькулятор» и доступен врачам из всех регионов страны, пишет «Ридус».

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