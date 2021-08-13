Мэр Москвы сообщил, что вакцинация позволила снизить число госпитализаций с COVID-19

Москва, 13 августа. Проведение массовой вакцинации против COVID-19 показало результат. Число новых госпитализаций в столице снизилось в два раза в сравнении с пиковыми значениями второй половины июня.

Согласно статистике, сейчас в госпиталях, оборудованных для лечения больных коронавирусом, занято менее семи тысяч коек. Это минимальное число с апреля, информацией о позитивной статистике поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

«Продолжается массовая вакцинация против COVID-19. Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек», — рассказал он в своем блоге.

С 13 августа власти Москвы также отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников предприятий и организаций на удаленку. При этом в городской администрации рекомендуют сохранять такой формат, если он не наносит ущерба деятельности.