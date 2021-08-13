Собянин сообщил об отмене в Москве требования о переводе ряда сотрудников на удаленку

Москва, 13 августа. Улучшение эпидемиологической обстановки позволило отменить требование о переводе не менее 30% сотрудников предприятий Москвы на удаленку, сообщил мэр Сергей Собянин.

При этом власти столицы рекомендуют работодателям и дальше сохранять онлайн-формат работы, если это возможно без ущерба деятельности, отметил Собянин в своем блоге.

«С сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций», — рассказал мэр города в блоге.

Также правительство Москвы приняло решение отказаться от требований о проведении термометрии каждые четыре часа в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19.

Ситуация с коронавирусом улучшается и в Санкт-Петербурге. Накануне там перестал принимать пациентов один из павильонов временного госпиталя в «Ленэкспо».