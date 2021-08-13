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Москва отпразднует 874-й день рождения 11 и 12 сентября
Общество
Москва отпразднует 874-й день рождения 11 и 12 сентября
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 13 августа. Власти российской столицы намерены провести праздничные мероприятия ко Дню города с учетом эпидемиологической ситуации.

В этом году Москва отметит свой 874-й день рождения. Праздничные мероприятия запланированы на 11 и 12 сентября. Пока их формат не определен. Прежде всего столичным властям предстоит проанализировать обстановку на фоне пандемии коронавируса.

«Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Подготовка к празднованию Дня города идет во многих российских регионах. Чаще всего такие даты приходятся именно на сентябрь. К тому же в российских регионах проходят летние фестивали. Например, в Подмосковье стартовал «Проект: ПОЭТ». Его открыли поэтесса Вера Полозкова и актер Сергей Гармаш. Организаторы мероприятия до сих пор удивляются, как им удалось собрать в рамках одного проекта таких разных чтецов, пишет «Подмосковье сегодня».

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москва праздник день города
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