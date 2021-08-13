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Обновленные турникеты в метро Москвы будут быстрее считывать карты

  /   Обновлено: 13 августа 2021 09:36
Общество
Обновленные турникеты в метро Москвы будут быстрее считывать карты
Невские Новости

Москва, 13 августа. Турникеты будут обновлены на всех станциях метро Москвы, скорость считывания карт увеличится, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Благодаря обновлению пассажиры смогут быстрее проходить турникеты. В дальнейшем планируется внедрение альтернативных способов оплаты проезда.

«Самая «‎умная» в мире билетная система продолжает свое развитие. Мы начинаем новый этап — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее. Для этого на всех станциях метро установим современные контроллеры зон проходов (КЗП)», — говорится в сообщении ведомства.

Развитие сервисов оплаты помогло сократить очереди в кассы в 3,3 раза за последние десять лет. Обновление билетной системы Московского транспорта происходит масштабно, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Новое оборудование позволит внедрить еще больше способов оплаты проезда, добавил заммэра.

Реконструкция московской подстанции «Битца» завершится до конца текущего года, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Модернизация позволит подключить большее количество абонентов.

В Подмосковье 12 отделений «Почты России» получили правительственные гранты на модернизацию. Работы буду проведены до конца года, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

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