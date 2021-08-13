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Петр Бирюков назвал сроки окончания реконструкции подстанции «Битца» в Москве

  /   Обновлено: 13 августа 2021 08:29
Общество
Петр Бирюков назвал сроки окончания реконструкции подстанции «Битца» в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 13 августа. Реконструкция московской подстанции «Битца» завершится до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Рабочие проведут перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения. Это позволит обеспечить подключения большого количества абонентов. Модернизация также позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного административного округа и ТиНАО.

Еще одно здание подстанции было построено в рамках реконструкции «Битца». В нем уже установили новое электротехническое оборудование и смонтировали силовые трансформаторы.

«В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, монтаж инженерных систем, завершено сооружение переходной галереи между существующим и новым зданиями. Дополнительно будут проложены кабельные линии общей протяженностью 12 км», — заявил Бирюков.

Улучшение инфраструктуры также наблюдается на территории Санкт-Петербурга. Благодаря усилиям губернатора города Александра Беглова прошла модернизация подземного транспорта Северной столицы.

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