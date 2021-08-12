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Москвичи посмотрели премьеру фильма «Солнцепек»
Общество
Москвичи посмотрели премьеру фильма «Солнцепек»
кадр из фильма « Солнцепёк»

Москва, 12 августа. Москвичи посмотрели фильм «Солнцепек» вслед за жителями Новосибирска и Красноярска. За сутки до общероссийской премьеры также состоялся закрытый показ картины.

Режиссеры Михаил Вассербаум и Максим Бриус объединились в творческий тандем, чтобы создать фильм про страшные события 2014 года. В основу сюжета «Солнцепека» вошла история Луганска семилетней давности. Создатели ленты постарались максимально точно передать ужас происходящего на территории современной Украины.

Главный герой фильма Влад Новожилов является бывшим афганцем, который больше не хочет брать в руки оружие. С началом гражданской войны в Луганске он решает увезти свою семью из страны, но к тому моменту государственные границы уже закрыты. В определенный момент персонаж, которого играет Александр Бухаров, оказывается перед сложным моральным выбором.

Член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям Герман Владимиров ранее стал одним из зрителей закрытого показа в Санкт-Петербурге. Он высоко оценил важность картины.

«Так как я в теме Донбасса с самого начала, для меня очень важен был выпуск этого фильма. На самом деле таких тематических фильмов не очень много, а они крайне важны», — пояснил в разговоре с Федеральным агентством новостей Владимиров.

Основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» после просмотра остросюжетного кино заявил, что его обязательно нужно показать по телевидению. Федеральный канал НТВ разделяет мнение Владимирова. Трансляция «Солнцепека» на ТВ начнется в 23:45 18 августа.

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