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ГИБДД Москвы опровергла данные о пострадавших в ДТП со Skoda на остановке

  /   Обновлено: 12 августа 2021 22:17
Происшествия
ГИБДД Москвы опровергла данные о пострадавших в ДТП со Skoda на остановке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 августа. Госавтоинспекция не получала официальные сведения о травмах пострадавших и гибели людей в ДТП, произошедшем на остановке общественного транспорта в Москве.

Представители столичного ГИБДД призвали журналистов отказаться от данных, полученных из недостоверных источников. При освещении ДТП, возникших на территории Москвы, необходимо руководствоваться исключительно официальной информацией городского управления ГИБДД.

Речь идет об аварии с участием автомобиля Skoda. Машина наехала на остановку, расположенную по улице Миклухо-Маклая. В крови водителя было выявлено наличие алкоголя в количестве 1,058 промилле.

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ГИБДД москва дтп
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