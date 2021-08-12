ГИБДД Москвы опровергла данные о пострадавших в ДТП со Skoda на остановке

Москва, 12 августа. Госавтоинспекция не получала официальные сведения о травмах пострадавших и гибели людей в ДТП, произошедшем на остановке общественного транспорта в Москве.

Представители столичного ГИБДД призвали журналистов отказаться от данных, полученных из недостоверных источников. При освещении ДТП, возникших на территории Москвы, необходимо руководствоваться исключительно официальной информацией городского управления ГИБДД.

Речь идет об аварии с участием автомобиля Skoda. Машина наехала на остановку, расположенную по улице Миклухо-Маклая. В крови водителя было выявлено наличие алкоголя в количестве 1,058 промилле.