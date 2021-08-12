Двое грабителей проникли в одну из московских квартир и забили хозяина до смерти

Москва, 12 августа. Грабители забрались в квартиру на Каширском шоссе и жестоко избили хозяина. Известно, что незадолго до трагедии погибший обналичил крупную сумму денег.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Также пострадала бабушка погибшего. Сейчас она находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и о разбое. В данный момент ведется следствие. Также проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Преступники разыскиваются.

Правоохранители задержали мужчину, который пытался ограбить банк в Артеме. Он заявлял, что взорвет бомбу, если не получит миллион рублей наличными.