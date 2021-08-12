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В Москве пострадавшая от наезда Skoda на остановку скончалась в больнице

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:15
Происшествия
В Москве пострадавшая от наезда Skoda на остановку скончалась в больнице
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 12 августа. В Москве 61-летняя женщина скончалась в больнице после наезда автомобиля Skoda на остановку общественного транспорта на улице Миклухо-Маклая.

В результате ДТП также пострадала 16-летняя внучка погибшей. Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители задержали виновника смертельной аварии. Медицинское освидетельствование зафиксировало в крови у водителя иномарки 1,58 промилле алкоголя.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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