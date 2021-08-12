Протаранивший толпу на остановке в Москве водитель был пьян

Москва, 12 августа. Автомобилист снес остановку общественного транспорта в столице. Владелец иномарки прошел медосвидетельствование.

Специалисты обнаружили в крови водителя 1,058 промилле, сообщили в Дептрансе. Это говорит о сильном алкогольном опьянении.

Авария случилась на улице Миклухо-Маклая. Мужчина за рулем легковой машины выехал на тротуар и сбил людей. В ДТП пострадала 61-летняя женщина. Также серьезные травмы получила 16-летняя школьница. Обеих госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. По факту ДТП инициирована проверка, сообщал ФАН.