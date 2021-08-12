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Мосгорсуд 17 августа рассмотрит жалобу Навального на решение ФСИН

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:24
Происшествия
Мосгорсуд 17 августа рассмотрит жалобу Навального на решение ФСИН
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Москва, 12 августа. Осужденный блогер Алексей Навальный подал жалобу на отказ в удовлетворении иска, поданного против СИЗО-1. Заседание по данному заявлению пройдет в Мосгорсуде 17 августа.

Навальный в суде первой инстанции пытался доказать, что его необоснованно поставили в изоляторе на учет как лицо, склонное к побегу. Преображенский суд не нашел оснований для отмены решения специальной комиссии СИЗО.

Блогер отбывает наказание по делу «Ив Роше». Изначально ему избрали условное наказание. Предупрежденный о последствиях блогер нарушил условия, прописанные в приговоре. ФСИН добилась замены условного срока на реальный.

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