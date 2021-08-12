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Суд рассмотрит иски от издательства «Эксмо» к мессенджеру Telegram

  /   Обновлено: 12 августа 2021 17:36
Происшествия
Суд рассмотрит иски от издательства «Эксмо» к мессенджеру Telegram
pixabay.com

Москва, 12 августа. На администрацию мессенджера Telegram подали в суд за нарушение авторских прав. В роли истца выступает издательство «Эксмо».

В августе Мосгорсуд будет рассматривать иск в адрес мессенджера Telegram. Жалоба о нарушении авторских прав поступила от издательства «Эксмо».

По версии истца, на страницах мобильного приложения мессенджера были незаконно размещены произведения «Ни Сы» Джен Синсеро и «Мара и морок» Лии Арден.

Судьи пока что не приступили к рассмотрению жалобы по существу. О результатах разбирательства будет сообщено дополнительно.

Некоторое время назад московский суд арестовал на два месяца подозреваемого в госизмене ученого.

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суд telegram авторские права
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