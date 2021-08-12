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Полиция задержала участницу Pussy Riot Флорес после выхода из спецприемника

  /   Обновлено: 12 августа 2021 16:54
Происшествия
Полиция задержала участницу Pussy Riot Флорес после выхода из спецприемника
wikipedia.org  /  Игорь Мухин / CC BY-SA 3.0

Москва, 12 августа. Участница группы Pussy Riot Рита Флорес сообщила о своем задержании, это произошло после того, как она вышла из спецприемника, сообщает ФАН.

По последним данным, девушку везут в ОВД «Тверской». Ранее Флорес получила 15 суток за неповиновение полиции. Правоохранители составили протокол по статье 19.3. КоАП РФ («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).

Позже у Флорес диагностировали коронавирусную инфекцию, и она оказалась в больнице. Полиция попросила приостановить арест, чтобы после выписки Флорес могла вернуться в спецприемник.

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