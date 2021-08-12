Полиция задержала участницу Pussy Riot Флорес после выхода из спецприемника

Москва, 12 августа. Участница группы Pussy Riot Рита Флорес сообщила о своем задержании, это произошло после того, как она вышла из спецприемника, сообщает ФАН.

По последним данным, девушку везут в ОВД «Тверской». Ранее Флорес получила 15 суток за неповиновение полиции. Правоохранители составили протокол по статье 19.3. КоАП РФ («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).

Позже у Флорес диагностировали коронавирусную инфекцию, и она оказалась в больнице. Полиция попросила приостановить арест, чтобы после выписки Флорес могла вернуться в спецприемник.