Приезжающие в Москву мигранты чаще всего селятся на юге города

Москва, 12 августа. Координатор Российской ближневосточной ассоциации по Южному Кавказу Шамиль Тагиев перечислил места обитания мигрировавших в российскую столицу иностранцев.

В Москве нет районов, где живут представители исключительно одной национальности. Однако есть места, где наблюдается большое количество выходцев из других стран. Например, представители Южного Кавказа и средней Азии облюбовали юг Москвы, отметил Шамиль Тагиев. В этой части города расположено множество торговых центров и рынков.

«Это Люблино, Марьино, Бирюлево, Бутово, Ясенево. Весь юг Москвы — в этих районах живут мигранты. Ранее выходцы из СНГ делили столицу на зоны влияния, но с изменением инфраструктуры города эта практика в прошлое», — отметил собеседник Общественной Службы Новостей.

Если говорить о Подмосковье, в этом регионе мигранты, как правило, селятся по всей области. Это связано с тем, что область застраивается по периметру. Те иностранцы, которые задействованы в сфере строительства, селятся поближе к работе. Во всех регионах РФ созданы комфортные условия для работы мигрантов. Например, для них открываются пункты вакцинации.