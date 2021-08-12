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Двое задержанных арестантов сознались в побеге из истринского ИВС

  /   Обновлено: 12 августа 2021 14:33
Происшествия
Двое задержанных арестантов сознались в побеге из истринского ИВС
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Москва, 12 августа. Правоохранители задержали в Подольске двух участников побега из истринского изолятора. Беглецы признали себя виновными в побеге из ИВС.

У правоохранителей возникли вопросы и к двум гражданам, которые находились в той же квартире. Следствие считает, что они могли укрывать беглецов. В дальнейшем в полицию пришел сдаваться третий беглец.

СК предъявил двум работникам ИВС обвинение в превышении полномочий. Следователи полагают, что действия фигурантов привели к побегу пятерых арестантов.

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