Полицейские задержали третьего сбежавшего из истринского ИВС

Москва, 12 августа. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила, что стражи порядка задержали третьего участника побега из изолятора в Истре.

Подследственный гражданин сам пришел в отделение полиции. Силовики продолжают искать еще двух сбежавших из ИВС.

Сотрудники СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий. Обвинение предъявлено двум сотрудникам изолятора. Один из них отключил систему наблюдения в ИВС, а затем оба фигуранта пошли спать. Окно для приема продуктов подследственным они не закрыли. Эти факторы помогли сбежать пятерым мужчинам.