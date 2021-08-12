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Полицейские задержали третьего сбежавшего из истринского ИВС

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:50
Происшествия
Полицейские задержали третьего сбежавшего из истринского ИВС
Народные новости  /  Степан Яцко

Москва, 12 августа. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила, что стражи порядка задержали третьего участника побега из изолятора в Истре.

Подследственный гражданин сам пришел в отделение полиции. Силовики продолжают искать еще двух сбежавших из ИВС.

Сотрудники СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий. Обвинение предъявлено двум сотрудникам изолятора. Один из них отключил систему наблюдения в ИВС, а затем оба фигуранта пошли спать. Окно для приема продуктов подследственным они не закрыли. Эти факторы помогли сбежать пятерым мужчинам.

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