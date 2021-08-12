СК сообщил подробности побега заключенных из изолятора в Истре

Москва, 12 августа. Следователи рассказали, как двое дежурных помогли сбежать пятерым арестантам из изолятора временного содержания в Истре.

Один из сотрудников МВД умышленно отключил камеры видеонаблюдения, которые осуществляли запись в коридоре ИВС и в помещении дежурной части. Затем оба дежурных оставили свой пост без наблюдения и отправились спать.

При этом они также оставили открытыми двери для передачи продуктов в камеру. Благодаря этим действиям пятеро заключенных беспрепятственно покинули здание ИВС.

Следствие предъявило обвинение в превышении должностных полномочий двум дежурным изолятора, способствовавшим побегу заключенных.