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СК сообщил подробности побега заключенных из изолятора в Истре

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:37
Происшествия
СК сообщил подробности побега заключенных из изолятора в Истре
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

Москва, 12 августа. Следователи рассказали, как двое дежурных помогли сбежать пятерым арестантам из изолятора временного содержания в Истре.

Один из сотрудников МВД умышленно отключил камеры видеонаблюдения, которые осуществляли запись в коридоре ИВС и в помещении дежурной части. Затем оба дежурных оставили свой пост без наблюдения и отправились спать.

При этом они также оставили открытыми двери для передачи продуктов в камеру. Благодаря этим действиям пятеро заключенных беспрепятственно покинули здание ИВС.

Следствие предъявило обвинение в превышении должностных полномочий двум дежурным изолятора, способствовавшим побегу заключенных.

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