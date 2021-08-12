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Пожар в детском саду разгорелся подмосковном Королеве

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:18
Происшествия
Пожар в детском саду разгорелся подмосковном Королеве
pixabay.com  /  PD

Москва, 12 августа. Информация о том, что кто-то погиб или пострадал в результате пожара в детском саду под Москвой, не появлялась.

Поступило сообщение о пожаре в детском саду, расположенном в подмосковном Королеве. Огонь разгорелся в здании на Пионерской улице.

Сотрудники экстренных служб отправились на место ЧП. Данные о том, что кто-то погиб или получил травмы, не поступали. Причины произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Еще один пожар произошел в Новокузнецке. Там сотрудникам МЧС удалось спасти четверых человек из горящего дома.

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