Пожар в детском саду разгорелся подмосковном Королеве

Москва, 12 августа. Информация о том, что кто-то погиб или пострадал в результате пожара в детском саду под Москвой, не появлялась.
Поступило сообщение о пожаре в детском саду, расположенном в подмосковном Королеве. Огонь разгорелся в здании на Пионерской улице.
Сотрудники экстренных служб отправились на место ЧП. Данные о том, что кто-то погиб или получил травмы, не поступали. Причины произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Еще один пожар произошел в Новокузнецке. Там сотрудникам МЧС удалось спасти четверых человек из горящего дома.