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Суд отменил первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:19
Происшествия
Суд отменил первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету
pixabay.com

Москва, 12 августа. Первый апелляционный суд общей юрисдикции вернул в прокуратуру уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении Тенгиза Гигиберии.

Согласно постановлению суда первый в России оправдательный приговор по данной статье признан недействительным. Уголовное дело возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Сам Гигиберия в ходе судебного заседания признался, что был «коронован» в 2006 году и до сих пор является вором в законе. Прокурор отметил, что суд дал неверную оценку доказательствам обвинения при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, а оправдательный приговор подлежит отмене. Таким образом, апелляционный суд удовлетворил постановление надзорного ведомства.

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уголовное дело вор в законе апелляционный суд
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