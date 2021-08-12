Суд отменил первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету

Москва, 12 августа. Первый апелляционный суд общей юрисдикции вернул в прокуратуру уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении Тенгиза Гигиберии.

Согласно постановлению суда первый в России оправдательный приговор по данной статье признан недействительным. Уголовное дело возвращено в прокуратуру для устранения недостатков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Сам Гигиберия в ходе судебного заседания признался, что был «коронован» в 2006 году и до сих пор является вором в законе. Прокурор отметил, что суд дал неверную оценку доказательствам обвинения при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, а оправдательный приговор подлежит отмене. Таким образом, апелляционный суд удовлетворил постановление надзорного ведомства.