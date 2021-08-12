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Сотрудников ИВС в Истре обвинили в превышении полномочий после побега арестантов

  /   Обновлено: 12 августа 2021 11:05
Происшествия
Сотрудников ИВС в Истре обвинили в превышении полномочий после побега арестантов
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Москва, 12 августа. Двум сотрудникам изолятора в подмосковной Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после побега пятерых подследственных.

Следствие установило, что один из обвиняемых отключил видеонаблюдение. После этого оба дежурных отправились спать, оставив двери для передачи продуктов в камеру открытыми.

Ранее по ходатайству следствия суд заключил обвиняемых под стражу. По версии Следственного комитета, из-за недосмотра сотрудников ФСИН в камере также находились запрещенные предметы.

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