Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Москва, 12 августа. Мощные ливни прошли в Москве и Подмосковье. За сутки в регионе выпало около половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала 36 мм дождей, что составляет 47% от месячной нормы. Больше всего осадков в Москве выпало в темное время суток. Много дождевой досталось также Подмосковью. В течение дня в столице ожидается еще до пяти-семи миллиметров осадков, подчеркнул синоптик в комментарии РИА Новости.

«За минувшие сутки на столичный регион обрушился сильный ливень, наибольшее количество которого пришлось на темное время суток», — отметил Тишковец.

Погода 12 августа в Москве может побить рекорд, считают специалисты. Максимальное количество осадков выпало за сутки 12 августа 1980 года, тогда метеорологи зарегистрировали 38,2 мм дождей.