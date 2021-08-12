Агентство S&P подсчитало денежные резервы Москвы

Москва, 12 августа. Москвой по состоянию на 1 июля текущего года накоплено около 940 млрд рублей денежных резервов, сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

По прогнозу аналитиков, до конца года город может потратить около половины этой суммы для поддержки высокого уровня бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных ранее. Как уточняют специалисты, резервы Москвы состоят из собственных средств (около 440 млрд рублей) и средств городских бюджетных учреждений (порядка 500 млрд).

S&P также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. Ровно на таком же уровне находится и суверенный рейтинг Российской Федерации.

По словам аналитиков, расходы Москвы остаются повышенными, так как город вынужден поддерживать местную систему здравоохранения на фоне пандемии. В то же время власти намерены продолжать увеличивать зарплаты госслужащих и реализовывать масштабную инвестиционную программу.

Городское руководство, чтобы не сокращать расходы во время пандемии, приняло решение вернуться на долговой рынок. На сегодня Москва уже заняла 115 млрд рублей. Как ожидает S&P, в 2021-2022 годах российская столица будет привлекать ежегодно по 200 млрд рублей заимствований.

Федеральная налоговая служба ранее опубликовала данные о поступлениях в бюджет от налога на сверхдоходы по увеличенной ставке. Руководитель ведомства Даниил Егоров рассказал, что в ближайшие годы эта сумма увеличится более чем вдвое.